Steiff sagt Teilnahme an Spielwarenmesse in Nürnberg ab

Der Plüschtierhersteller Steiff aus Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) hat seine Teilnahme an der diesjährigen Nürnberger Spielwarenmesse abgesagt. Grund ist laut Unternehmen die aktuelle Corona-Situation; damit wolle man den Gesundheitsschutz der Beschäftigten gewährleisten. Zum anderen erwartet der Plüschtierhersteller verschärfte Reise- und Besuchsbeschränkungen für Messen. Das könne sich auf den Erfolg des Messeauftritts auswirken. Mit der Entscheidung steht das Unternehmen nicht allein da: Mehrere Spielwarenhersteller haben nach Medienberichten bereits ihre Teilnahme abgesagt - darunter auch Spielfigurenproduzent Schleich aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Die Brettspielfirma Hutter aus Günzburg hingegen hält nach eigenen Angaben noch an einem Messebesuch fest. Geschäftsführer Hermann Hutter sagte, man wolle beobachten, wie sich die Infektionszahlen weiter entwickelten. Die Spielwarenmesse in Nürnberg soll Anfang Februar stattfinden.