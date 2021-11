Unsicherheit wegen Corona bei Ulmer Weihnachtsmarkt-Beschickern

per Mail teilen

Der Weihnachtsmarkt in Ulm soll stattfinden - und das trotz steigender Corona-Zahlen. Die Marktbeschicker richten zurzeit ihre Buden ein, schauen aber besorgt nach Berlin.

Die Nachricht verbreitete sich am Dienstagnachmittag wie ein Lauffeuer unter den Beschickern: Der Münchener Christkindlmarkt ist abgesagt. Kein gutes Omen. Aber sie machen weiter in Ulm: Dekoration anbringen, Waren in die Auslagen legen. Etwas anderes bleibt ihnen auch nicht übrig.

Der Aufbau auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm geht voran. Hier geht es an den Innenausbau einer der Buden. SWR Verena Hussong

"Ich nehme die Situation jetzt einfach wie sie ist. Ich gehe davon aus, dass es stattfindet. Aber es kann auch sein, dass es morgen nicht mehr stattfinden darf. Also bauen wir wieder ab."

Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes sind auf fast alle Corona-Szenarien vorbereitet - egal, ob 2G oder 3G. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes werden alle Besucherinnen und Besucher an den drei Einlassstellen kontrollieren. Nur gegen eine Absage aus der Politik ist man machtlos. Deswegen schauen viele nach Berlin. Nach dem Bund-Länder-Treffen dort am Donnerstag könnte es mehr Klarheit geben. Und auch das Land und die Stadt Ulm haben ein Wörtchen mitzureden.

"Wir haben den Auftrag von der Stadt Ulm, den Markt zu organisieren. Dann muss diese Entscheidung von der Landespolitik oder von der Stadtpolitik erfolgen."

Von dort gibt es bislang nur die Ansage: Der Weihnachtsmarkt darf - unter Auflagen - stattfinden. Und so lange das so bleibt, geht der Aufbau auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt weiter. Viele Marktbeschickerinnen und -beschicker sind darauf angewiesen. Sollte es ein Verbot geben, fehlt vielen ein dicker Brocken vom Jahresumsatz. Und ob es dieses Jahr bei einer Absage finanzielle Coronahilfen geben wird, das ist im Moment noch unklar.