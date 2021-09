Laschet auf Wahlkampftour in Essingen - Auftakt in "heiße Phase" im Schlossgarten

per Mail teilen

Armin Laschet gibt sich kämpferisch bei seiner Rede am Sonntagabend im Schlossgarten in Essingen (Ostalbkreis). Imagegebeutelt und unter Druck sprach der Unions-Kanzlerkandidat zum Publikum.

Ursprünglich sollte Laschet schon Anfang August nach Aalen und Gmünd kommen, musste jedoch wegen der Hochwasserkatastrophe seine Besuche absagen. Jetzt wurde er mit Applaus auf der Ostalb empfangen, nachdem die lauten Töne von Trillerpfeifen einiger Gegendemonstranten verstummt waren.

Wahlkampf in Essingen (Ostalbkreis) - Armin Laschet (l), Kanzlerkandidat der Union und Vorsitzender der CDU, steht während einer Wahlkampfveranstaltung im Schlosspark neben Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und Direktkandidat im Wahlkreis Aalen–Heidenheim und die ehemalige EU-Abgeordnete aus Heidenheim, Bundestagskandidatin Inge Gräßle (CDU). Christian Wiedinger/ onw-images

Laschet gibt sich kämpferisch

Mit Verspätung halten die Limousinen kurz nach 19 Uhr vor dem Schlossgarten, während viele Besucher und Besucherinnen versuchen, noch schnell ein Foto vom aussteigenden gut gelaunten Unions-Kanzlerkandidaten zu bekommen. Was dann folgt ist ein Ritt quer durch die Themen von Pandemie, Klimawandel über Asylpolitik, Verteidigung bis hin zu Bildung. Armin Laschet wirkt entschlossen, die potentielle Wählerschaft zu überzeugen. Er verspricht strengere Abschiebungsmaßnahmen gegenüber Kriminellen und mehr Entschlossenheit in der Verteidigungspolitik. Wirft der SPD erneut vor, das Drohnen-Projekt im Bundeskabinett nicht mittragen zu wollen. Zudem dürfe Rot-Grün in der Außenpolitik nicht die Verantwortung übernehmen. Dies sei "ein Sicherheitsrisiko."

Zur Kundgebung im Schlossgarten in Essingen (Ostalbkreis) kamen mehrere hundert Menschen. SWR Katja Stolle-Kranz

Wahlkampf in Essingen - kann Laschet bei Publikum punkten?

Mehrere hundert Menschen sind an diesem Abend in den idyllischen Schlossgarten der Gemeinde Essingen gekommen. Auch Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Aalen-Heidenheim und Inge Gräßle, die langjährige, ehemalige EU-Abgeordnete, sprechen an diesem Abend zur potentiellen Wählerschaft. Beide zeigen sich überzeugt, dass die Partei jetzt mit dem Spitzen-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) das richtige Signal setze und die nötige Sicherheit bei wichtigen Themen gebe.

Viele bleiben skeptisch

Doch viele Besucher und Besucherinnen bleiben auch nach der Kundgebung skeptisch - zu viel sei bei der CDU in den vergangenen Wochen in der Schieflage gewesen, meint ein Mann. Jetzt habe er das Gefühl, Laschet "spule hier sein Wahlprogramm herunter." Eine andere Zuschauerin gibt sich als CDU-Wählerin zu erkennen - doch überzeugt habe sie Laschet im Schlossgarten in Essingen nicht.