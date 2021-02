Die Universitätsklinik Ulm und das baden-württembergische Sozialministerium streiten um fehlende Covid-19-Impfungen für das Klinikpersonal. Laut Uni-Klinik sind noch hunderte berechtigte Beschäftigte ohne Impfschutz. Das Sozialministerium indes fordert einen Impfstopp. Die meisten schweren Verläufe einer Corona-Erkrankung lägen bei den über 80-Jährigen, so das Sozialministerium. Da der Impfstoff weiterhin sehr begrenzt sei, habe man verfügt, dass maximal zehn Prozent des Klinikpersonals geimpft werden dürfen, um ausreichend alte Menschen schützen zu können. Diese Quote habe die Uni-Klinik bereits überschritten. Klinikleitung und der Personalrat wiederum verwehren sich dagegen, dass Personal unberechtigt geimpft worden sei und fordern die Fortsetzung der Impfungen. Aktuell gebe es mehr als 700 Beschäftigte in der Gruppe mit der höchsten Priorität, die noch keine Impfung erhalten haben, so eine Sprecherin.