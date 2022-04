Ulmer Uni-Klinik lagert Vorrat an medizinischem Material für Katastrophenfall

Die Uni-Klinik Ulm hält jetzt einen zusätzlichen Vorrat an Sanitätsmaterial für den Katastrophenfall bereit. Die Bundesregierung hat wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges die Vorsorgemaßnahmen erhöht.

Schon vor der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine waren Klinik-Apotheken und der Pharmagroßhandel gesetzlich verpflichtet, einen Vorrat an Medikamenten und Sanitätsmaterial für zwei Wochen anzulegen. Damit sollen Lieferengpässe überbrückt werden. Um sicherzustellen, dass darüber hinaus auch im Katastrophenfall genügend Medizinprodukte eingelagert sind, stellt der Bund deutschlandweit ausgewählten Krankenhaus-Apotheken so genannte Sanitätsmaterialpakete zur Verfügung. Seit Anfang des Jahres gibt es auch an der Uni-Klinik Ulm ein derartiges Vorratslager.

Vorsorge in der Klinik-Apotheke für den Katastophenfall: Universitätsklinikum Ulm ist neuer Standort für Sanitätsmaterialbevorratung. Pressestelle Universitätsklinikum Ulm

Lagerkapazität an Sanitätsmaterial für Katastrophenfall erhöht

Der Bund hat den Bestand der Lager auf rund 50 Großpakete aufgestockt. Darin befinden sich Schmerzmittel, Verbandsmaterial, Produkte für die chirurgische Erstversorgung oder zur Infektionsvorbeugung. Der Bund übernimmt die Kosten für Lagerung und zusätzliches Personal. Die "Sanitätsmaterialpakete" werden laut Universität Ulm regelmäßig überprüft und "umgewälzt". Das heißt, sie werden im Klinikalltag eingesetzt und laufend ergänzt, so dass das Verfallsdatum der Produkte nicht abläuft. Dadurch werde vermieden, dass die Produkte nach einer bestimmten Zeit ungenutzt entsorgt werden müssen.

"Als Klinikum der Maximalversorgung ist es für uns selbstverständlich, den Bund bei der Lagerung dieser Sanitätsmitteln zu unterstützen."

24-Stunden-Rufbereitschaft für den Kastrophenschutz

Als Standort für die Sanitätsmaterialbevorratung hat sich das Universitätsklinik Ulm verpflichtet, benötigte Materialien jederzeit bereitzustellen, wofür zusätzlich eine 24-Stunden-Rufbereitschaft eingerichtet wurde. "Bereits in der ersten Märzwoche haben wir vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die erste Anfrage erhalten, ob bei Bedarf kurzfristig Sanitätsmaterial im Zuge der Ukrainekrise ausgeliefert werden könnte", so Ernst Pfenninger, der die Stabsstelle Katastrophenschutz am Klinikum leitet.