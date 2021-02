Die Uniklinik Ulm beklagt, dass unter den hochpriorisierten Beschäftigten immer noch viele ohne Corona-Impfung sind. Es wird von einem "Impfverbot" gesprochen, das das Sozialministerium verhängt haben soll. Doch das widerspricht.

Laut Pressestelle der Uniklinik Ulm handelt es sich um 700 Beschäftige, die eigentlich Anspruch auf die Corona-Impfung haben und noch nicht geimpft wurden. Ulm ist damit nicht alleine. Auch an anderen Kliniken warten Beschäftige. An der Uniklinik Tübingen sind das zum Beispiel 800 bis 1.000 Beschäftige.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg widerspricht der Uniklinik Ulm. Man habe nie von einem Impfstopp gesprochen. Das stellt Prof. Bernd Kühlmuß vom Sozialministerium klar: "Es gibt bestimmte Vorgaben und Richtlinien zwischen allen Kliniken und dem Sozialministerium."

Viele Menschen haben Anspruch auf Impfstoff

Zahlreiche Menschen gehören demnach zur höchsten Priorisierungsgruppe. Dazu zählen Pflegefälle, die über 80-Jährigen und auch Beschäftige der Gesundheitsberufe dazu. An der Uniklinik Ulm sind das ungefähr 1.700 Mitarbeiter.

"Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Impfdosen und diese müssen fair aufgeteilt werden", sagt Prof. Kühlmuß. Es gebe viele durchaus begründete Forderungen, was den Impfstoff anbelange. Eine Sprecherin der Uniklinik Tübingen formuliert es sogar als "Impfneid".

Laut Prof. Kühlmuß sind bislang 47 Prozent des Impfstoffs an die Gesundheitsberufe und die andere Hälfte an alte Menschen gegangen. So schlecht sei die Uniklinik Ulm also nicht weggekommen. Keine andere Klinik im Land habe überdies so viele Impfungen erhalten, so Kühlmuß.

Hoffnung durch Impfstoff Astrazeneca

Durch den neuen Impfstoff Astrazeneca wird es in absehbarer Zeit weitere Impfungen für die Gesundheitsberufe geben. "Da derzeit der Impfstoff nur bis zum einschließlich 64. Lebensjahr zugelassen ist, werden insbesondere Gesundheitsfachberufe davon proftieren", sagt Prof. Kühlmuß. Außerdem könne jeder Beschäftigte der Uniklinik Ulm, der Anspruch hat, ins Impfzentrum kommen. Termine seien jedoch wegen des wenigen Impfstoffs knapp. Auch mobile Impfteams sollen in die Kliniken gehen.

"Wir verwalten einen Mangel und den wollen wir fair verteilen. Und es wäre unfair, wenn eine Klinik schon Monate fertig wäre mit allen Impfungen. Die anderen Kliniken liegen uns genauso am Herzen", sagt Kühlmuß.