Die Gewerkschaft ver.di hat an den vier Universitätskliniken im Land ab Montag zu einem viertägigen Warnstreik aufgerufen. Die übliche Notdienstvereinbarung ist nur in Ulm gescheitert.

An den vier Unikliniken in Baden-Württemberg beginnen am Montag viertägige Warnstreiks des Pflegepersonals. Für die Ulmer Uniklinik gibt in dieser Zeit keine Notdienstvereinbarung. Die Gewerkschaft ver.di beklagt, dass sonst viele Beschäftigte nicht hätten streiken können.

Recht auf Streik eingeschränkt?

Der Klinikvorstand habe versucht, das Recht auf Streik für mehr als 300 Streikwillige unverhältnismäßig einzuschränken, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Man werde aber selbst einen Notdienst einrichten. Die Klinikleitung dagegen wirft der Gewerkschaft vor, dass die geforderte Reduzierung des Personals nicht tragbar sei - gerade auf den Stationen für Krebserkrankte und Herzpatienten, berichtet die "Südwest Presse". Weiter heißt es, dass auch die Klinik eine Notbesetzung organisiert habe.

Warnstreik am Uniklinikum Ulm im Oktober: Beschäftigte demonstrieren für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. SWR Isabella Hafner

Demonstrationen des Pflegepersonals

In Ulm ist von Montag bis Donnerstag ein Streiklokal im Haus der Gewerkschaften eingerichtet. Zu Demonstrationszügen und Kundgebungen sind die Beschäftigten am Dienstag- und Mittwochnachmittag aufgerufen.

Vor einem Monat waren bereits knapp 300 Beschäftigte des Universitätsklinikums Ulm dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt und hatten sich an einem dreitägigen Warnstreik beteiligt. Damals hatten sich ver.di und Klinikvorstand noch auf eine Notdienstregelung geeinigt.

Verhandlungsrunde am 1. Dezember

Die dritte und vorläufig letzte Verhandlungsrunde beginnt am 1. Dezember. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für das Pflegepersonal an den Kliniken. Die Arbeitgeberseite bietet 6,5 Prozent mehr und eine steuerfreie Einmalzahlung.