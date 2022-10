Geburten an der Uniklinik Ulm: "Wir kommen mitunter an Belastungsgrenzen"

Langenau, Laichingen und Blaubeuren - rund um Ulm haben Geburtshilfestationen dichtgemacht. Wolfgang Janni von der Ulmer Frauenklinik erklärt, was das für die Geburtsstation in Ulm heißt.

Erst im September hat die Geburtshilfe am Krankenhaus in Blaubeuren geschlossen. Durchaus ein Trend, dass in den kleineren Kliniken auf dem Land keine Babys mehr auf die Welt kommen. Vor einigen Jahren gab es noch Geburten zum Beispiel auch in Langenau, in Laichingen, in Giengen an der Brenz. Die Schließungen im Umland bekommt natürlich die Uniklinik in Ulm zu spüren, sagt der Direktor der Ulmer Frauenklinik, Prof. Wolfgang Janni.

SWR Aktuell: Was bedeutet das für Sie, wenn Kliniken im Umland von Ulm ihre Geburtsstationen schließen?

Wolfgang Janni: Wir spüren, dass ein Teil der Patientinnen zu uns an den Michelsberg kommt. Das bedeutet mehr Arbeit für uns, die wir sehr gerne machen, denn dafür sind wir da - wir sind eine große Abteilung mit etwa 3.300 Geburten. Aber manchmal ist es auch so, dass zu viele Frauen zur Geburt zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Dann sehen wir uns in der besonderen Verpflichtung, für die Patientinnen eine sichere Versorgungsmöglichkeit zu suchen. Wir machen nicht einfach die Tür zu und sagen: 'Wir haben jetzt keine Zeit' oder 'Wir schaffen das nicht'. Wir gewährleisten immer, dass wir die Patientin nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, sondern vermitteln.

"Ich würde es nicht abweisen nennen, aber ja, wir kommen mitunter an Belastungsgrenzen."

SWR Aktuell: Aber das heißt ja, Sie kommen gelegentlich an ihre Belastungsgrenze, müssen werdende Mütter abweisen und sagen: Versuchen Sie es zum Beispiel doch mal in Neu-Ulm.

Janni: Ich würde es nicht abweisen nennen, aber ja: Wir kommen mitunter an Belastungsgrenzen. Wir müssen immer sehen, dass wir all die Patientinnen, die wir aufnehmen, auch gut versorgen können. Aber manchmal gibt es Situationen, wo wir sagen: Wir können das nicht mehr sicher gewährleisten.

SWR Aktuell: Sie schicken dann die Frauen aber zum Beispiel nach Neu-Ulm in die Donauklinik. Das ist ja naheliegend.

Janni: Absolut, ganz genau. Aber das ist nicht so, dass wir sagen: Jetzt gucken Sie doch mal, ob's in Neu-Ulm funktioniert. Sondern wir nehmen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen auf und fragen: 'Habt ihr Kapazität?' Und wenn die sagen: 'Nee, bei uns ist es gerade genauso', dann rufen wir in Biberach oder wo auch immer an, sprechen das mit den Kollegen ab, machen eine Übergabe und sorgen dafür, dass die Patientin dort gut hinkommt.

SWR Aktuell: Wie ist das, wenn jetzt auch Blaubeuren geschlossen hat und dadurch mehr Patientinnen zu Ihnen kommen: Wie groß ist der Fachkräftemangel bei Ihnen an der Frauenklinik?

Janni: Fachkräftemangel gibt es in allen Krankenhäusern, auch am Uniklinikum. Wir sind in der Situation, dass wir auch ein Ausbildungsbetrieb sind. Wir arbeiten zum Beispiel mit der Hochschule in Heidenheim zusammenarbeiten und führen die Hebammen-Ausbildung durch. Das Gleiche gilt für die Pflege. Wir haben glücklicherweise die Akademie in Ulm-Wiblingen, so dass wir regelmäßig junge Kolleginnen an uns binden können. Wir wünschen uns aber grundsätzlich mehr Unterstützung von der Politik. Wir würden uns sehr wünschen, dass die Institutionen, die die Hauptversorgung schultern müssen, mehr Unterstützung bekommen.