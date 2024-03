per Mail teilen

Das Universitätsklinikum Ulm bekommt von der Baden-Württemberg Stiftung 1,5 Millionen Euro für die Forschung zur Bekämpfung von Viren. Es geht um Zecken, Stechmücken und Corona.

Die Baden-Württemberg Stiftung fördert drei Projekte der Universitätsklinik Ulm zur Erforschung von Viren mit insgesamt 1,5 Millionen Euro. Das Ziel: neue Therapien gegen Viruserkrankungen zu entwickeln, die zum Beispiel durch Stechmücken und Zecken übertragen werden. Es geht aber auch um bessere Behandlungsmethoden gegen das Coronavirus.

Die Ankündigung der Uniklinik Ulm zur Virenforschung klingt vollmundig - fast verheißungsvoll: "Wir hoffen natürlich, dass diese dazu beitragen wird, dass wir Pandemien besser bekämpfen beziehungsweise diesen vorbeugen können." Denn nach COVID-19, so heißt es weiter, "warnen Expert*innen bereits vor der nächsten Pandemie".

Medikamente gegen Krankheiten, die durch Zecken oder Mücken übertragen werden

Die Forschung der drei beteiligten Institute zielt jedoch nicht nur auf Atemwegserkrankungen wie COVID-19 ab, sondern auch auf Krankheiten, die durch Insekten wie Mücken oder Zecken übertragen werden. Insgesamt gibt es laut Uniklinik drei Forschungsansätze.

Ansatz 1: Nutzung der angeborenen Immunabwehr des Körpers

Unsere natürlichen Abwehrmechanismen können die meisten Viren abwehren. Dabei spielen bestimmte körpereigene Proteine eine Rolle, die sogenannten Interferone. Bisherige Behandlungen mit Interferonen waren allerdings nur vorübergehend wirksam, außerdem mit schweren Nebenwirkungen verbunden.

Das Team von Professor Frank Kirchhoff sucht nun nach neuen Kombinationen von Interferonen und anderen Immunstoffen. "Dadurch könnten Behandlungen mit weniger Nebenwirkungen entwickelt werden", erhofft sich Kirchhoff. Außerdem suchen die Forschenden nach neuen Immunstoffen im Blut. Entwicklungsziel sind unter anderem Medikamente gegen Viruserkrankungen, die durch Stechmücken oder Zecken übertragen werden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt wegen der Ausbreitung von Viren, die durch Stechmücken übertragen werden. Die Medikamente, die die Forscher an der Uniklinik Ulm entwickeln wollen, sollen gegen diese Viren helfen. Auch hinsichtlich Corona wird geforscht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Ansatz 2: Entwicklung eines Breitband-Medikaments gegen virale Atemwegserkrankungen

Ein weiteres Projekt konzentriert sich auf Atemwegserkrankungen wie Covid-19. Hier soll ein Medikament mit großer Bandbreite gefunden werden, das also gegen möglichst viele dieser Viren wirkt. "Wenn das Forschungsprojekt erfolgreich ist, könnte es dazu beitragen, Atemwegsvirusinfektionen nicht nur zu behandeln, sondern auch vorzubeugen, was wichtig für die Vorbereitung auf zukünftige Pandemien ist", heißt es in einem Statement. Im Fokus stehen dabei Enzyme, die die Zerstörungskraft der Viren verstärken. Das Team um Professor Jan Münch und Professor Christian Riedel hat einen natürlichen Stoff entdeckt, der die unheilvolle Wirkung dieser Enzyme blockiert.

Ansatz 3: Nutzung eines Zell-Reparatur-Programms des Körpers

Ein weiterer Forschungsansatz befasst sich mit einem Zell-Reparatur-Programms des Körpers, der sogenannten Autophagie. Dieser Mechanismus setzt ein, wenn Zellen etwa durch Viren geschädigt wurden. Er baut Viren ab und setzt die Zelle wieder in "Normalbetrieb". Das Team um den Juniorprofessor Konstantin Sparrer versucht, die Autophagie zu stärken und Medikamente zu entwickeln, die gegen Viren wie das von Mücken übertragene Zika-Virus wirken und gegen das FSME-Virus, das von Zecken übertragen wird und Hirnhautentzündung verursachen kann.