Eine Coronavirus-Erkrankung hinterlässt bei vielen Menschen Spuren im Körper. Ein Forschungsprojekt der Universitätsklinik Ulm hat bislang bei etwa jedem fünften Patienten Organschäden festgestellt.

Die Forscherinnen und Forscher der Universitätsklinik Ulm beschäftigen sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. Denn viele Menschen, die eine Coronavirus-Erkrankung hinter sich haben, sind alles andere als gesund.

Die Ulmer Spezialisten für Innere Medizin haben im Februar eine Sprechstunde für Betroffene eingerichtet.

Die Ulmer Spezialisten für Innere Medizin hatten im Februar eine Sprechstunde für Betroffene eingerichtet. Das Angebot wurde "gigantisch angenommen", wie der betreuende Oberarzt Dominik Buckert von der Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen sagt.

Zu Beginn habe es mehr als 1.000 Anfragen in einer Woche gegeben. Nicht nur Patientinnen und Patienten aus der Region hätten sich gemeldet, sondern auch Menschen aus der Schweiz oder der Gegend rund um Hamburg.

Corona-Langzeitfolgen: Viele mit Organschäden

Inzwischen sind laut Buckert mindestens 250 Menschen wegen Beschwerden nach einer Covid-19-Erkrankung in die Sprechstunde am Ulmer Klinikum gekommen. Eine erste Zwischenbilanz fällt deutlich aus: 20 Prozent der Patienten haben Organschäden. Der größte Teil der übrigen Patienten fühle sich schlechter als vor der Erkrankung, habe aber keine Schäden an den Organen, sagt Buckert.

Die meisten Menschen, die in die Sprechstunde kommen, sind demnach zwischen 40 und 50 Jahre alt. "Und eigentlich verhältnismäßig gesund, also ohne chronische Vorerkrankungen", so der Oberarzt. Die jüngsten der etwas mehr männlichen Patienten sind um die 20 Jahre alt.

Ulmer Forschungsprojekt hat Schwerpunkt auf Herz- und Lungenschäden Die bisherigen Erkenntnisse des Ulmer Forschungsprojekts mit ihrem Fokus auf Herz- und Lungenschäden decken nur einen Teil der Corona-Langzeitfolgen ab und sind erst der Beginn der tiefer gehenden Auseinandersetzung mit diesem Thema, das Mediziner auch als Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom bezeichnen.

Viele Sportler unter den Patienten

Zudem seien überdurchschnittlich viele Sportler dabei. Sie würden ihren Körper anders wahrnehmen und Einbußen eher spüren, so Buckert. Er teilt die Patienten grob in drei Gruppen ein. Eine Gruppe sei vor allem verunsichert und habe Angst vor möglichen Folgen der Erkrankung. Eine andere habe sich während der Pandemie deutlich weniger bewegt und merke deshalb Leistungseinbußen, sagt Buckert. "Und bei einer dritten Gruppe stellen wir ernste Schäden an den Organen fest." Im Einzelfall ließen sich diese Gruppen natürlich nicht so leicht trennen.

"Wir sind immer noch dabei zu verstehen, was wir da vor uns haben."

Die Beschwerden sind dabei vielfältig. Zum einen berichteten die Patienten von neurologischen Beschwerden wie Wortfindungsschwierigkeiten, Geschmacksstörungen oder Nervenschmerzen und Taubheit, sagt der Mediziner. Aber auch Luftnot, vor allem unter Belastung, und physische Leistungseinbußen gehörten dazu. Bei neurologischen Beschwerden verweisen Buckert und seine Kollegen an andere Experten im Haus, da sie sich auf Lungen- und Herzerkrankungen konzentrieren. Doch auch mit Fokus allein auf dieses Fachgebiet sagt Buckert zu Covid-19: "Wir sind immer noch dabei zu verstehen, was wir da vor uns haben."

Post-Covid und Long-Covid Experten unterscheiden bei den Langzeit-Erkrankungen das Post-Covid-Syndrom, bei dem Symptome noch zwölf Wochen nach einer akuten Corona-Infektion vorhanden sind, und das Long-Covid-Syndrom, das den Symptomverlauf von Woche vier bis über die Woche zwölf hinaus bezeichnet. Verlässliche, repräsentative Daten zum Anteil der Erkrankten mit Langzeitfolgen liegen noch nicht vor. Etwa zehn Prozent aller Erkrankten haben mit Langzeitfolgen dieser Art zu kämpfen, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).

Long Covid: Hauptsächlich Herzmuskelentzündungen

Bei den rund 20 Prozent der Patienten mit Organschäden beobachten die Ärzte vor allem Herzmuskelentzündungen und die Folgen davon. Dazu gehörten etwa Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen, so Buckert. "Bei der Lunge beobachten wir, dass sich das Lungengerüst verändert und so ein schlechterer Gasaustausch möglich ist." Atemnot sei die Folge.

Buckert betont dabei die Wichtigkeit des Austauschs mit anderen Kliniken zu Corona-Spätfolgen. Deren Rückmeldungen deckten sich mit dem, was sie bislang an Erkenntnissen gewonnen hätten.

Die Relevanz des Themas hat auch die baden-württembergische Landesregierung erkannt. Sie möchte die Erforschung von Corona-Spätfolgen mit rund 2,3 Millionen Euro fördern. Die Gelder sollen an die vier Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm gehen, um die gemeinsame Erforschung von Long-Covid voranzutreiben. Buckert und seine Kolleginnen und Kollegen arbeiten indes daran, die Erkenntnisse der Ulmer Sprechstunde in einer Studie zu verarbeiten.