Eine Studie, an der die Uniklinik Ulm maßgeblich beteiligt war, hat die Behandlung von Brustkrebs verändert: Manche Operationen können jetzt noch schonender und kürzer durchgeführt werden.

Weniger Operationen, individuellere Behandlungen und bessere Heilungschancen bei Brustkrebs: Das verspricht die 2024 veröffentlichte INSEMA-Studie, an der die Uniklinik Ulm entscheidend mitgewirkt hat.

Die Diagnose Brustkrebs

Julia liegt auf ihrem Bett im Brustzentrum der Uniklinik Ulm. Eigentlich heißt sie anders. Erst vor zwei Tagen wurde sie operiert. Die junge Frau trägt eine Kappe, ihre Perücke hat sie heute nicht dabei. Ihre Stimme ist sanft und noch etwas kratzig von der Chemotherapie. Julia erinnert sich noch gut an die Diagnose im vergangenen Jahr. "Man fühlt sich wie im falschen Film."

Julia, die ihren echten Namen lieber für sich behalten möchte, hat im Jahr 2024 ihre Diagnose bekommen. "Dann ging das Kopfkino los, das war psychisch sehr belastend." SWR

Julia hat noch leichte Schmerzen nach ihrer Operation. Der Eingriff bedeutet für sie nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Belastung. Für manche Patientengruppen ist beides jetzt einfacher geworden.

Studie verbessert Behandlung von Brustkrebs

Bei Brustkrebserkrankungen streut der Krebs meistens vor allem in den Achselhöhlen. Daher wurden dort in der Regel die Lymphknoten entfernt. Die "INSEMA-Studie" hat jetzt aber gezeigt, dass das nicht immer notwendig ist.

An der Studie war auch die Leiterin des Brustzentrums, Visnja Fink, beteiligt. Sie ist stolz auf die neuen Erkenntnisse, wegen denen auch die internationalen Leitlinien zur Behandlung von Brustkrebs angepasst wurden.: "Das ist unglaublich. Das bedeutet, dass die Patientin nur noch den Tumor aus der Brust entfernt bekommt." Eine weitaus kleinere und weniger invasive Operation also.

Das bedeutet, dass die Patientin nur noch den Tumor aus der Brust entfernt bekommt.

In der Studie wurde eine Patientengruppe identifiziert, für dieser Eingriff jetzt möglich ist. Das bedeutet für sie: Weniger Schmerzen und weniger Bewegungseinschränkung nach der Operation. Und: Weniger Zeit im Krankenhaus, meint Fink: "Ich glaube, die Zukunft wird auch dahin gehen, dass es eine ambulante Operation wird."

Das Brustzentrum in Ulm

Am Brustzentrum in Ulm werden jährlich etwa 900 Brustoperationen vorgenommen. Auch Chemotherapien werden hier durchgeführt. Ob diese nötig sind, wird vorab genau gerpüft. Persönliche Gewebeanalysen sollen Hinweise auf das Rückfallrisiko geben. Und so unnötige Chemotherapien vermeiden.

Die Brustkrebstherapie wird immer besser auf die einzelnen Patientinnen zugeschnitten, sagt die Leiterin des Brustzentrums Dr. Visnja Fink. "Wir wollen jede Patientin individuell therapieren." SWR

Patientinnen werden im Brustzentrum von sogenannten Breast Care Nurses begleitet. Von Pflegekräfte also, die speziell auf Brustkrebspatientinnen spezialisiert sind. Von der Diagnose bis zur Behandlung leisten sie medizinische und emotionale Unterstützung.

Uniklinik Ulm: Forschung schreitet voran

Patientin Julia fühlt sich hier gut aufgehoben, sagt sie. Sie ist eine von vielen betroffenen Frauen im Brustzentrum der Uniklinik Ulm. Für Frauen ist ein Mammakarzinom - so der Fachbegriff für Brustkrebs - die häufigste Krebserkrankung. Aber auch die mit den besten Chancen auf Genesung. Etwa 90 Prozent der Patientinnen werden geheilt.

Das Brustzentrum der Uniklinik Ulm informiert regelmäßig über den aktuellen Stand der Studien. Zuletzt auch über die sogenannte SURVIVE-Studie. Sie soll die Nachsorge bei Brustkrebs verbessern. SWR

Um die Heilungschancen weiter zu verbessern, gibt es am Brustzentrum ein neues Konzept zur Nachsorge. Anders, als bisher üblich, können damit kleinste Tumorzellen im Blut nachgewiesen werden. Das kann Aufschluss über Rückfälle geben - bis zu einem halben Jahr, bevor ein Tumor sichtbar werden würde.

Eine frühzeitige Behandlung kann die Prognose für die Patientinnen verbessern. Auch Julia nimmt an der Studie teil. Sie blickt optimistisch in die Zukunft. "Ich bin froh, dass die OP vorbei ist, und dass es vorwärts geht."