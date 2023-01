Polizei hat Camp der Baumbesetzer an der Uniklinik Ulm geräumt

An der Uniklinik Ulm hat die Polizei am Montag das Camp der Baumbesetzer geräumt. Nun soll direkt die Rodung einiger Bäume in dem Waldstück beginnen, teilte die Klinik am Montagnachmittag mit.

Die Polizei hat nach gut drei Monaten ein von Klimaaktivisten besetztes Waldstück nahe der Universitätsklinik Ulm geräumt. Der Einsatz sei seit Montag 14 Uhr beendet, teilte ein Polizeisprecher mit. In Kürze sollen auf dem Gelände die ersten Bäume gefällt werden. Für das geplante Bauprojekt müssen laut Uniklinik fünf Eichen gefällt werden, darunter zwei, die "als nicht verkehrssicher" galten. Außerdem werden verschiedene jüngere Laubbäume entfernt. Die Sägearbeiten sollen am Mittwoch abgeschlossen sein. Im Frühjahr will das Universitätsklinikum dann mit dem Bau eines fünfstöckigen Gebäudes beginnen. Dort sollen langfristig Krebspatienten untergebracht werden sowie die dazugehörige Tumorforschung. Der Neubau sei kein Provisorium, wie von den Klimaktivisten behauptet, heißt es weiter. Für die gefällten Bäume will das Universitätsklinikum eine Ausgleichsfläche von 2.750 Quadratmeter bepflanzen. Klimaaktivisten kamen am Montag zu dem Waldgebiet, um sich für die Aktion einzusetzen. SWR Frank Polifke Baumbesetzung an der Uniklinik seit Oktober Seit Oktober protestieren Klimaaktivisten gegen den geplanten Bau eines provisorischen Bettenhauses für die Uniklinik. Es ist bereits die zweite Aktion: Schon im vergangenen Winter hatten die Klimaaktivisten die Bäume in dem kleinen Forst besetzt, um eine Rodung zu verhindern. Erste Besetzung gab es vor einem Jahr Ende Februar vergangenen Jahres wurde die Besetzung beendet, die Aktivisten sprachen von einem Erfolg. Man habe die Rodung verhindert, die ab März nur mit einer Sondergenehmigung möglich wäre. In den letzten Tagen hatten sich nach Angaben der Aktivisten die Zeichen verdichtet, dass nun eine Räumung anstehe. Polizei setzt Hebebühne bei der Räumung ein Da die beiden Besetzer ihre Baumhäuser aber nicht freiwillig verließen, hatte die Polizei noch am Montagvormittag damit begonnen, die Räumung vorzubereiten. Die Einsatzkräfte hatten unter anderem eine Hebebühne eingesetzt, um sich den Baumhäusern zu nähern. Die Aktivisten selbst klebten sich teilweise an den Baumhäusern fest. Am frühen Montagnachmittag ist der letzte laut Polizei vom Baum gebracht worden. Die Räumung zu diesem Zeitpunkt ist einer Polizeisprecherin zufolge zusammen mit der Universitätsklinik Ulm festgelegt worden.