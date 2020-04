Die Universität Ulm und die Pädagogische Hochschule in Schwäbisch Gmünd planen ein mögliches Online-Sommersemester. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Eisenmann hatte gestern einem „Null-Semester“ eine klare Absage erteilt. Ein „Nicht-Semester“ werde es an der Universität Ulm auf gar keinen Fall geben, sagte eine Sprecherin dem SWR. Derzeit versuche man, für möglichst viele Angebote des Sommersemesters Online-Formate zu entwickeln. Digitalhelfer unterstützten die Lehrenden dabei. Der Vorlesungsbetrieb ab dem 20. April soll dann so weit wie möglich online abgehalten werden. Ab der kommenden Woche wird es zudem Prüfungen über Video-Telefonkonferenzen geben. Auch an der Gmünder PH bereitet man sich mit möglichst umfangreichen Angeboten auf ein Online-Sommersemester vor. Dieses würde dann am 23. April beginnen.