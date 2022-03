Studie zur psychischen Gesundheit in der Pandemie geht weiter

Welche Folgen hat die psychische Belastung durch die Corona-Pandemie auf die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen? Eine groß angelegte Studie dazu geht laut Universitätsklinik Ulm jetzt mit einer Online-Befragung in die vierte Runde. Neben Ulm beteiligen sich auch Kliniken in Erlangen, Bonn, Dresden und Köln an der Untersuchung. Bislang sie die Befragung von Ärzten, Pflegekräften und Rettungsmedizinern über direkte Anschreiben, soziale Medien oder Berufsverbände gelaufen. Mehr 8.000 Menschen haben sich bereits beteiligt. Demnach berichteten zwei Drittel von erhöhtem Stress am Arbeitsplatz durch volle Intensivstationen oder verschobene Behandlungen von Patienten. Jeder Fünfte der Befragten klagte über Depressionen. Ziel der Studie sei, psychische Belastungen festzustellen und Hilfe anzubieten, so die Uniklinik Ulm. Deshalb wurde nun eine weitere Befragung gestartet: Dieses Mal auf einem Online-Portal. Bis zum 31. März können Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen daran teilnehmen.