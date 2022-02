Uni Ulm: Glyphosat-haltiges Mittel schädigt Kaulquappen

Wissenschaftler der Universität Ulm haben untersucht, ob glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel für die Tierwelt und die Artenvielfalt schädlich sein können. Das Ergebnis ist deutlich.

Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist bei uns ein umstrittener Wirkstoff, derzeit bis Ende 2023 in der EU noch zugelassen, denn Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Ist das Herbizid für die Tierwelt und die Artenvielfalt schädlich? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Ulm haben jetzt untersucht, was ein glyphosathaltiges Herbizid bei Kaulquappen bewirkt.

Versuchstiere an der Uni Ulm: Gesunde Kaulquappen des afrikanischen Krallenfroschs im Alter von zwei Wochen. SWR Martin Miecznik

Ulmer Forscher arbeiten gern mit Krallenfröschen

Grundlage für die Forschungen ist der afrikanische Krallenfrosch - er gilt in der Wissenschaft als ideales Versuchstier, auch weil seine Eier so groß sind. Aber Krallenfrösche werden aus dem Froschlaich nie werden, der da gerade in der Ulmer Universität in eine Schale mit kleinen Vertiefungen abgezählt wird. Was die Forschenden des Instituts für Biochemie und molekulare Biologie interessiert, das sind die Kaulquappen.

"Wir haben die Kaulquappen in diesem Stadium fixiert, abgestoppt und analysiert. Wir haben sie nicht weiter wachsen lassen."

Dr. Susanne Kühl, Universität Ulm, erläutert Schäden bei Kaulquappen durch glyphosat-haltige Pflanzenschutzmittel. SWR

In den zwei Wochen ihres Lebens wachsen die Kaulquappen in der Pufferlösung auf, die zu Forschungszwecken auch ein glyphosathaltiges Pflanzenschutzmittel enthält - ein Herbizid, wie es massenhaft in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Und zwar in Konzentrationen, in denen es durchaus vorkommen kann, zum Beispiel in Brasilien. Das Ergebnis der Forschungen fasst Dr. Susanne Kühl so zusammen: "Wir konnten sehen, dass dieses Pflanzenschutzmittel dazu führt, dass die Embryonen verkleinert waren, in der Körperlänge, dass sie kleinere Augen hatten, sie waren in ihrer Herzfunktion beeinträchtigt, und sie konnten sich auch weniger bewegen."

Forschungsergebnisse der Uni Ulm - ungeschädigte und geschädigte Kaulquappen im Vergleich. SWR Martin Miecznik

In der Natur würden aus solchen Kaulquappen kaum Frösche - auch, weil sie in diesem Zustand eine leichte Beute ihrer Fressfeinde werden. Welche Folgen hat so etwas für die Tierwelt?

"Man kann sich durchaus die Frage stellen, ob dieses Pflanzenschutzmittel nicht auch beteiligt sein könnte am Schwund der Artenvielfalt."

Konkreter will die Forscherin nicht werden, auch weil lediglich Kaulquappen einer einzigen Art untersucht wurden. Aber auch, weil der Hersteller des untersuchten glyphosathaltigen Mittels nachdrücklich darauf hinweist, dass dieses Mittel ja auch noch andere Inhaltsstoffe hat, die in anderen Ländern auch noch unterschiedlich seien und in unterschiedlichen Konzentrationen, und dass Glyphosat keineswegs als Verursacher der Schäden wissenschaftlich so sicher feststehe.

Professor Michael Kühl, Leiter des Instituts für Biochemie und molekulare Biologie der Universität Ulm, hat mit seinem Team die Wirkung eines Glyphosat-haltigen Mittels auf Kaulquappen erforscht. SWR Martin Miecznik

Für Professor Michael Kühl, den Leiter des Universitäts-Instituts, ist dennoch Vorsicht beim Einsatz solcher Mittel angebracht. Und: Konsequenzen für die Umwelt seien auch bei vorschriftsgemäßem Gebrauch zu bedenken.



"Letztlich geht es darum, dass man am Ende für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einen regulativen Rahmen setzt, wo man verschiedene Interessen in Einklang bringen kann, und das muss natürlich immer neu ausgehandelt werden."

Vielleicht, so die Forschenden, könnte das Kaulquappen-Experiment ja zu einer verstärkten Suche nach Alternativen zu den heutigen Herbiziden führen. Deren Einsatz in der Nähe von Gewässern sei ohnehin nicht vorgesehen - aber passieren könne er im täglichen Einsatz durchaus dennoch.