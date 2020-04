Am 20. April soll für Studierende der Hochschule Aalen und der Universität Ulm das Sommersemester beginnen. Die Hörsäle bleiben trotzdem leer - stattdessen gibt es digitale Lernangebote.

Die Studierenden sind verunsichert: Das zeigt eine bundesweite Online-Umfrage der Professorin Constance Richter von der Hochschule Aalen. 91 Prozent der Studierenden machen sich wegen eines möglichen rein digitalen Sommersemester Sorgen: "Es könnte in diesem Semester sehr wenig laufen und dann müsste im kommenden Semester alles nachgeholt werden. Die zweite große Sorge ist, dass sich dadurch das Studium verlängert", fasst Richter die Ergebnisse zusammen.

Immer schön Abstand halten - oder gleich digital lernen: Die Universität Ulm steht vor einem digitalen Sommersemester. (Archivbild) Pressestelle Universität Ulm

Sommersemester geht bis in den August

Zumindest das Sommersemester wird sich ziehen. Die Universität Ulm plant, die Vorlesungszeit bis Ende August zu verlängern. Erst zu Semesterbeginn wird klar sein, welche Veranstaltungen in welchem Fachbereich der Uni Ulm tatsächlich durchgeführt werden.

Ziel ist es nach Angaben der Universität Ulm, den Stundenplan für das Sommersemester beizubehalten. Das bedeutet: Vorlesungen, Seminare oder Übungen sollen zum geplanten Zeitpunkt in einer Online-Variante verfügbar sein.

Die Hörsäle an der Hochschule Aalen bleiben leer - stattdessen gibt es digitale Lernangebote. Pressestelle Hochschule Aalen

Digitale Angebote an den Hochschulen Neu-Ulm und Aalen

An der Hochschule Neu-Ulm können sich die Studierenden schon vor Beginn der Vorlesungen mit dem E-Learning-Angebot vertraut machen.

"Ich denke, nach diesem Semester werden wir alle begriffen haben, was online geht und was nicht geht" Prof. Constance Richter, Hochschule Aalen

Die Hochschule Aalen probiert derzeit schon aus, welche digitalen Möglichkeiten wie genutzt werden können. Auch der Lehrplan wurde an die neuen Bedingungen angepasst. "Ich denke, nach diesem Semester werden wir alle begriffen haben, was online geht und was nicht geht", sagt Constance Richter von der Hochschule Aalen und versucht, den Anstrengungen etwas Positives abzugewinnen. "Wir werden es zu schätzen wissen, was unsere Präsenzphasen ausmachen."