Die Universität Ulm bekommt an ihrer medizinischen Fakultät zusätzliche Studienplätze für künftige Landärzte. Die Landesregierung will für mehr Mediziner im ländlichen Raum sorgen. Deshalb soll an den Universitäten im Land die Zahl der Plätze um insgesamt 150 aufgestockt werden. 15 zusätzliche Studienplätze an der medizinischen Fakultät der Uni Ulm sind schon ab diesem Wintersemester geplant. Ab 2021 soll es weitere 15 Studienplätze für angehende Landärzte geben.