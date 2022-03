Ukraine-Krieg: Wissenschaftler wollen Kontakte nach Russland weiterführen

Wissenschaftler der Universität Ulm sehen die Anweisung des Wissenschaftsministeriums kritisch, Kontakte zu russischen Universitäten zu unterbrechen. Das Dekanat für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Ulm erklärt zwar, den Kontakt zu russischen Partnerinstituten auf Eis zu legen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hatte das als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gefordert. Die Universität Ulm hatte bestätigt, Kontakte zu fünf russischen Universitäten zu beenden. Das allerdings gilt nur für Kontakte der Institute zueinander. Den persönlichen und wissenschaftlichen Austausch zwischen Professoren will die mathematische Fakultät genauso weiter betreiben wie die Aufnahme von russischen und belarussischen Studierenden. Wissenschaft schlage immer auch Brücken, erklärt der Dekan der mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung gegenüber dem Präsidium der Universität Ulm. Wissenschaftlicher und künstlerischer Austausch seien gerade in Krisenzeiten eine Möglichkeit, in Kontakt zueinander zu bleiben.