Wochenlang auf Ulmer Intensivstation: Der schwerste Kampf des Rizvan Abakarov

Rizvan Abakarov aus Hermaringen (Kreis Heidenheim) kämpft auf der Ulmer Covid-Intensivstation um sein Leben. Der 38-Jährige liegt seit Mitte Oktober im Koma. Er ist ungeimpft.

Rizvans Mutter Fatima wischt sich Tränen aus den Augen. Es sind wieder keine guten Nachrichten, die der gesetzliche Betreuer ihres Sohnes, Eduard Marker, aus der Ulmer Uniklinik überbringt. Der Zustand von Rizvan habe sich nach kurzer Hoffnung auf leichte Besserung wieder verschlechtert. Er bekommt nun Antibiotika gegen Keime in der Lunge.

Seit Oktober hängt Rizvan in Ulm an der Herz-Lungen-Maschine. Auch seine Mutter Fatima lag schon auf der Intensivstation und im Koma. Ihr Zustand hat sich inzwischen stabilisiert, Sauerstoff braucht sie aber immer noch.

Familie stammt aus Dagestan

Marker ist Abteilungsleiter beim Heidenheimer Sportbund für die Kampfsportart Sambo, eine Mischung von Judo und Ringen. Seit elf Jahren kennt er Rizvan und dessen Familie, die aus der Republik Dagestan im Nordkaukasus stammt. Als politisch Verfolgte ist die Familie nach Deutschland geflohen. Da Rizvans Mutter und Frau kein Deutsch sprechen, ist sein Sportkollege nun sein gesetzlicher Betreuer.

Angst vor Impfung

Rizvan war fit, sportlich aktiv und nie krank, so Marker. Als Schwergewichtler im Sambo schaffte er es 2015 bis ins Finale der Deutschen Meisterschaft.

"Gerade unter Sportlern sagt man immer, ich lebe gesund, mir kann so etwas nicht passieren, ich habe ein starkes Immunsystem."

Rizvan war skeptisch gegenüber den Corona-Impfungen und hatte Angst vor starken Nebenwirkungen. Er habe sich durch Berichte im Internet verunsichern lassen, meint Marker. Deshalb habe er sich nicht impfen lassen.

Kalte Wickel und Kräutertee gegen Corona

Rizvans Sohn trug die Infektion aus der Schule in die Familie, so die Vermutung. Alle in der Familie erkrankten bis auf die sechsjährige Tochter. Husten und hohe Temperaturen behandelt die Familie zunächst mit Hausmittelchen, mit kalten Wickeln und Kräutertee, schildert Rizvans Mutter Fatima. Doch vor allem der Zustand von Rizvan und später auch seiner Mutter wird immer schlimmer. Am 22. Oktober rufen sie den Krankenwagen.

Odyssee durch Kliniken

Im Klinikum Heidenheim ist kein Platz mehr für den Schwerkranken, in Aalen wird er ins Koma versetzt, dann nach Ulm ins Bundeswehrkrankenhaus und schließlich in die Uniklinik verlegt. Dort kämpfen Ärzte und Pflegekräfte seitdem um sein Leben. Doch Professor Karl Träger, Leiter der Intensivmedizin, ist nach wie vor skeptisch, ob der Familienvater die Covid-Infektion überleben wird. Ziel sei, dass die Lunge wieder vollständig die Atmung übernimmt.

"Wir wissen nicht, ob ihm seine gute Konstitution als Sportler hilft, dass sich seine Lunge wieder erholt. Das steht im Moment in einer Blackbox."

Rizvans Mutter ist den Ärzten und Pflegenden unendlich dankbar für die Hilfe. Nun betet sie Tag für Tag, dass es ihr Sohn schafft und zur Familie zurückkehrt.