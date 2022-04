Unfallserie mit Stromausfall

Gleich drei Unfälle gab es am Wochenende bei Jettingen-Scheppach im Kreis Günzburg. Einer der Unfälle sorgte für einen Stromausfall. Am Samstagnachmittag waren zunächst zwischen Scheppach und Röfingen ein 52-jähriger Sportwagenfahrer und ein 45-jähriger Autofahrer mit ihren Wagen zusammengestoßen. Der ältere hatte laut Polizei angesetzt, eine Autokolonne zu überholen, als plötzlich der jüngere nach links ausscherte. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Schaden: 60.000 Euro. - Am Samstagabend kam eine 65-jährige Autofahrerin im Ortsteil Schönenberg von der Straße ab und krachte gegen einen Strommast. Dadurch fiel der Strom in Schönenberg aus. Kurz darauf fuhr ein 34-jähriger Autofahrer gegen den umgestürzten Strommast.