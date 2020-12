An der B466 bei Nördlingen soll ein Unfallschwerpunkt entschärft werden. Schon seit Jahren ist der Kreuzungsbereich als Gefahrenpunkt bekannt. Zunächst sollen nun Sichtschutzwände an den beiden Einmündungen auf die B466 bei Nördlingen-Löpsingen für mehr Sicherheit sorgen. Das teilte das staatliche Bauamt mit. Die Wände sollen so aufgebaut werden, dass die Autofahrer bis zur Sichtlinie vorfahren und dort gegebenenfalls anhalten müssen. Baubeginn ist am Montag. Langfristig soll der Kreuzungsbereich laut der Mitteilung allerdings komplett umgestaltet werden. Dafür stehen mehrere Varianten im Raum: Die Ortsstraße könne über die Bundesstraße führen, dann wäre ein Abbiegen auf die B466 aber nicht mehr möglich. Es kommen aber auch ein Kreisverkehr oder eine Ampel in Frage.