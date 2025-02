per Mail teilen

Nach dem tödlichen Radunfall bei Königsbronn ermittelt die Polizei gegen eine Autofahrerin wegen fahrlässiger Tötung. Die 85-Jährige gab eine Beteiligung zu.

Am Mittwoch vergangener Woche ist auf der Straße bei Königsbronn (Kreis Heidenheim) ein Radfahrer tödlich verunglückt. Eine 85-jährige Autofahrerin soll den Unfall verursacht haben. Mittlerweile hat die beschuldigte Autofahrerin Angaben gemacht: Sie habe zugegeben, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, teilte ein Polizeisprecher dem SWR am Donnerstag mit.

Sie räumte demnach auch ein, am Mittwochvormittag vor einer Woche den Radfahrer zwischen Königsbronn und Zang gesehen zu haben. Nach den Ermittlungen der Polizei hatte sie den 68-jährigen Mann mit seinem Fahrrad erfasst. Sie sei nach dem Unfall nicht in der Lage gewesen, anzuhalten, sagte die 85-Jährige.

Während der Radfahrer am Straßenrand starb, flüchtete die Unfallverursacherin mit ihrem hellblauen Mercedes. Die Polizei kam ihr auf die Spur, weil Teile des Wagens auf der Straße lagen. Die Polizei ermittelt gegen die 85-jährige Frau aus dem Kreis Heidenheim wegen fahrlässiger Tötung.