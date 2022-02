Notruf: Große Polizeisuchaktion nach Autofahrer

Ein Unfallauto hat am Dienstag in Aalen-Ebnat automatisch einen Notruf abgesetzt und damit eine größere Polizeiaktion mit der Suche nach dem Autofahrer ausgelöst. Eine Polizeistreife hatte nach dem Notruf das verunglückte Auto leer vorgefunden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer verletzt umherirrt, wurde eine große Suchaktion gestartet, an der mehrere Streifenwagen und auch ein Hubschrauber beteiligt waren. Auch an seiner Wohnadresse und in umliegenden Krankenhäusern wurde der 37-jährige Fahrer laut Polizei nicht gefunden. Schließlich meldete sich der Vermisste bei seiner Frau. Er war bei dem Unfall leicht verletzt worden und zu Fuß zu seiner Firma nach Ebnat gelaufen.