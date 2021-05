Bei einem Autounfall in der Nähe von Heidenheim sind am Freitagabend eine Frau und ein Mann verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 51-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung an der B 466 die Vorfahrt eines 38-Jährigen missachtet. Die dortige Ampel war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschaltet. Die Fahrzeuge stießen zusammen.