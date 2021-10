Getränkedose blockiert Bremspedal

Eine Getränkedose im Auto hat in Rosenberg im Ostalbkreis am Donnerstag für einen Unfall gesorgt. Laut Polizei wollte eine 18-jährige Autofahrerin einen Lastwagen überholen, brach das jedoch wegen Gegenverkehrs ab. Dabei rollte eine Getränkedose unter das Bremspedal, so dass sie nicht bremsen konnte. Das Auto krachte gegen einen Stein und schließlich gegen einen Baum. Die 18-Jährige blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro.