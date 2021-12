In Wattenweiler (Kreis Günzburg) ist Freitagnacht ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen. Bei einer Vollbremsung hatte er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in ein Haus gekracht. Der Fahrer und seine zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Am Haus entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.