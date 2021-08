per Mail teilen

Eine 73-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Schechingen (Ostalbkreis) mit ihrem Wagen ein Buswartehäuschen zerstört. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Frau hatte auf einem abschüssigen Feldweg vermutlich die Pedale verwechselt. An einer Einmündung konnte sie nicht anhalten, fuhr über eine umzäunte Wiese bergab und prallte mit ihrem Auto gegen das Wartehäuschen. Die 73-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.