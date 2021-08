per Mail teilen

In Schwäbisch Gmünd sind am Freitagmittag in der Buchauffahrt ein Kleintransporter und ein Auto zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Laut Polizei war der 45-jährige Fahrer des Transporters auf die Gegenspur geraten. Beim Zusammenstoß mit dem Auto eines 71-Jährigen wurde der Unfallverursacher im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wegen des Unfalls war die Buchauffahrt vorübergehend gesperrt.