Die Straßenbahnlinie 2 in Ulm verkehrt wieder nahezu störungsfrei. Dies bestätigte ein Sprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm auf Nachfrage. Der Verkehr zwischen der Ulmer Innenstadt und der Wissenschaftsstadt war am Donnerstagmorgen wegen eines Autounfalls am Ulmer Eselsberg unterbrochen worden. Dadurch seien die Gleise vorübergehend blockiert gewesen. Die SWU setzte Busse ein, es kam zu erheblichen Verspätungen.