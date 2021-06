Ein schwerer Verkehrsunfall bei Albeck im Alb-Donau-Kreis hat eine bislang unbekannte Anzahl an Verletzten gefordert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Samstagnachmittag im Einsatz.

Nach ersten Angaben der Polizei war zwischen dem Rasthof Seligweiler und Albeck der Fahrer eines VW-Buses mit mehreren Insassen langsam auf die Gegenspur geraten. Ein entkommender VW-Golf konnte ausweichen, der Fahrer eines BMW aber nicht mehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Autobahnzubringer zur A8-Auffahrt Ulm-Ost ist noch immer (Stand 19.06. - 17.20 Uhr) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ein ähnlicher Unfall auf der B19 bei Oberkochen hat diese Woche ein Todesopfer gefordert.