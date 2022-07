Motorradfahrer tödlich verunglückt

per Mail teilen

Im Schmiechtal zwischen Schelklingen-Gundershofen (Alb-Donau-Kreis) und Münsingen-Böttingen (Kreis Reutlingen) starb ein 21-jähriger Motorradfahrer. Er stieß am Sonntagabend mit einem landwirtschaftlichen Gespann zusammen, das aus einem Waldweg kam. Dessen 26-jähriger Fahrer hatte den Biker offenbar beim Abbiegen übersehen, so die Polizei. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen die Ballenpresse. Er erlitt schwerste Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Die Straße war wegen des Unfalls bis etwa 22 Uhr gesperrt.