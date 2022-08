A8 bei Leipheim: Auto bleibt in Wohnwagen stecken

Auf der A8 bei Leipheim ist eine Autofahrerin auf einen Wohnwagen aufgefahren. Ihr Pkw blieb in dem Wohnanhänger stecken.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall am Freitag Nachmittag im Kreis Günzburg bei Leipheim. Die 24-jährige Autofahrerin war in einen Sekundenschlaf verfallen, geriet dadurch vom linken auf den rechten Fahrstreifen und rammte in einen Wohnwagen.

Zwei Leichtverletzte

Der Pkw blieb in dem Wohnanhänger stecken, halb verschwunden zwischen Bodenplatte und Aufbau. Der Fahrerin des Wohnwagengespanns war es trotzdem gelungen, ihr Fahrzeug kontrolliert und ohne Verletzung anzuhalten. Die Unfallverursacherin und ihr Beifahrer kamen mit leichten Blessuren davon. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die 24-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.