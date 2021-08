Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend nach einem Unfall bei Langenau (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Laut Polizei kam der Mann vermutlich durch überhöhte Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Er geriet auf einen Grünstreifen und stürzte. Im Krankenhaus starb der 43-Jährige an seinen schweren Verletzungen. Bei Neresheim-Elchingen im Ostalbkreis wurde am Dienstagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben war der 17-Jährige in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen.