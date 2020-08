Drei gestohlene Autos, ein schwer verletzter Junge und eine wilde Verfolgungsfahrt. Die Polizei im Ostalbkreis ermittelt seit Mittwochnacht gegen drei Jugendliche, die dafür verantwortlich sein sollen.

Zunächst stahl die Gruppe aus einer Fahrschule in Leinzell (Ostalbkreis) zwei Autos und machte damit laut Polizei eine Spritztour. Zwischen Lauterburg und Essingen verunglückten sie und flohen zu Fuß. Ein Auto prallte am Straßenrand gegen einen Baum. Am Unfallort ließ die Gruppe einen schwer verletzten Zwölfjährigen zurück, der als Beifahrer in einem der Autos saß. Er rief die Rettungskräfte.

In Essingen verunglückte die Gruppe mit den zwei Fahrschulautos und ließ einen Zwölfjährigen schwer verletzt zurück onw-images/Christian Wiediger

Von Polizeihubschauber entdeckt

Die drei übrigen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren sollen dann in Essingen ein weiteres Auto gestohlen haben. Als die Polizei den Wagen ausfindig machte, floh die Gruppe nach Heuchlingen, dann Richtung Bartholomä und Steinheim. Bei Böhmenkirch (Kreis Göppingen) konnte die Polizei den Wagen stoppen. Die zwei Jungs und ein Mädchen flüchteten in ein Maisfeld. Dort wurden sie durch einen Polizeihubschrauber ausfindig gemacht.

Wilde Verfolgungsfahrt

Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen in die Fahrschule in Leinzell eingebrochen sind und dort die Fahrzeugschlüssel gestohlen haben. Während der Verfolgungsfahrt fuhren die Jugendlichen überwiegend auf der Gegenfahrbahn, missachteten mehrere rote Ampeln und waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Polizeiautos beschädigt

Der von den Jugendlichen verursachte Sachschaden wird auf mindestens 75.000 Euro geschätzt. Bei der Verfolgungsfahrt wurden auch zwei Polizeifahrzeuge leicht beschädigt.