Bei einem Unfall in Jettingen-Scheppach (Kreis Günzburg) sind am Samstagabend ein Beteiligter schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 34-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Beim Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.