Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto sind am Mittwoch bei Sontheim im Kreis Heidenheim drei Menschen verletzt worden. Das Polizeiauto war um kurz vor 7 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zwischen Sontheim und Niederstotzigen unterwegs. Vor ihm fuhren drei Fahrzeuge hintereinander. Als der Fahrer des Streifenwagens zum Überholen ansetze, bog ein Auto aus der Kolonne nach links in einen Feldweg ab. Die beiden Autos prallten zusammen. Der Wagen, den eine der 25-Jährige lenkte, wurde daraufhin nach rechts in einen Acker geschleudert. Die junge Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Die beiden Männer in dem Polizeiauto wurden ebenfalls verletzt. Die anderen beiden Fahrzeuge aus der Kolonne hatten ihre Geschwindigkeit verlangsamt, als sie den Streifenwagen bemerkten.