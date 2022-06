Sechs Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Unfall auf der B29-Ausfahrt bei Lorch im Ostalbkreis sind am Donnerstagabend sechs Menschen leicht verletzt worden. Weil sie offenbar von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, fuhr eine 75-jährige Autofahrerin an der Ausfahrt Lorch-Ost nahezu ungebremst auf ein Auto auf, das vor einer roten Ampel stand. Dessen 40-jähriger Fahrer erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen, ebenso zwei Frauen und zwei Kinder im Alter von 8 und 13 Jahren in seinem Wagen. Auch die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die Abfahrt Lorch-Ost war vorübergehend voll gesperrt.