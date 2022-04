Unfall auf der A8 bei Ulm: betrunkener Autofahrer kracht in parkenden Lkw - Beifahrer gesucht

per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A8 zwischen Merklingen und Ulm-West ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein möglicher Beifahrer wurde nicht gefunden.

Der 36-jährige Mann geriet gegen ein Uhr in der Nacht auf Donnerstag aus Fahrtrichtung Stuttgart auf der Autobahn ins Schleudern und krachte mit großer Wucht an der Einfahrt des Parkplatzes Scharenstetten-West ins Heck eines Lkw. Dieser wurde auf den Lastwagen davor geschoben. Das Auto landete an einem Erdwall.

Bei dem Unfall am Parkplatz Scharenstetten wurde ein Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Zudem wurde ein Person vermisst. Thomas Heckmann

Verwüstung am Parkplatz Scharenstetten

Das Auto landete nach dem Aufprall in der Böschung, der Motorblock wurde herausgerissen, Trümmerteile flogen 50 Meter weit. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Lkw-Fahrer kümmerten sich um ihn, bis die Rettungskräfte eintrafen. Diese befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann betrunken und sehr schnell unterwegs gewesen. Nachdem er offenbar die Mittelleitplanke streifte verlor er die Kontrolle über seinen Wagen.

Durch den Aufprall wurden Trümmerteile bis zu 50 Meter weit geschleudert. Thomas Heckmann

Suchaktion nach möglicher weiterer Person

Da der Mann davon sprach, dass eine weitere Person in seinem Auto gewesen sei, startete die Polizei eine große Suchaktion: Als die Suche am Parkplatz und selbst auf dem Dach des Lasters ergebnislos blieb, wurde sie auf die weitere Umgebung ausgeweitet. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sowie eine Hundestaffel kamen zum Einsatz. Bis zum Morgen wurde allerdings keine weitere Person gefunden. Die Suche wurde daraufhin laut Polizei eingestellt. Sie geht davon aus, dass sich niemand weiteres im Auto befand.