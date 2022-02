Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B16 bei Krumbach

per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf der B16 bei Krumbach (Kreis Günzburg) ist laut Polizei am Dienstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Ein Auto und ein Bus waren frontal zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 51-jährige Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der Bus war noch ohne Fahrgäste auf der B16 bei Deisenhausen-Oberbleichen (Kreis Günzburg) unterwegs.

Nach dem Zusammenstoß brach im Motorbereich ein Feuer aus. z-media, Ralf Zwiebler

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bus in einen Straßengraben geschleudert. Im Bereich des Motors brach ein Feuer aus. Die 62-jährige Busfahrerin und der Autofahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 51-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Gutachten soll Unfallhergang klären

Die Busfahrerin musste laut Mitteilung von den Einsatzkräften der Feuerwehr Krumbach mit der Rettungsschere aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine nahegelegene Klinik. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kann ein Glätteunfall ausgeschlossen werden. Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Die B16 war zur Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt.