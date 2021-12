per Mail teilen

Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Montag auf der A7 bei Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) zwei Menschen verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei waren die beteiligten Autos auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. An der Anschlussstelle Vöhringen musste ein Autofahrer fast bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf und schob den Pkw auf ein anderes Fahrzeug. Zudem fuhren zwei weitere Autofahrer in die Unglückstelle.