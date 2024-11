In Giengen ist am Donnerstagmorgen eine 84-jährige Fußgängerin von einem Müllwagen überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 84-jährige Seniorin wurde am Donnerstagmorgen in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) von einem Müllwagen überrollt. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Audio herunterladen (522 kB | MP3) Fahrer des Müllwagens hat Seniorin wohl übersehen Nach Angaben der Polizei soll der 29-jährige Fahrer des Müllwagens die Frau beim Be- und Entladen der Mülltonnen übersehen haben. Das Müllfahrzeug fuhr langsam an der Fußgängerin vorbei, um die nächsten Behälter zu leeren. Dabei erfasste der Fahrer die Frau, die daraufhin stürzte und vom Müllwagen überrollt wurde. Rettungskräfte befreiten die Seniorin, die zunächst unter dem Müllfahrzeug liegen blieb. Ein Notarzt versorgte die Frau noch vor Ort. Die Polizei ermittelt noch, wie der Unfall genau passiert ist.