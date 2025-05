Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwoch auf der A7 in Höhe Oberkochen verunglückt. Das Gefährt stand quer zur Fahrbahn - und blockierte so stundenlang den Verkehr. Verletzt wurde niemand.

Auf der A7 bei Oberkochen (Ostalbkreis) hat ein Lkw-Unfall am Mittwoch für Stunden den Verkehr lahmgelegt. Der 38-jährige Fahrer war laut Polizei um 10 Uhr auf die Überholspur geraten, als er kurz abgelenkt war. Als er das erkannte, wollte der Fahrer zurück auf die rechte Spur. Dabei geriet der Lastwagen ins Schleudern. Führerhäuschen gerät auf Leitplanke Das Gefährt prallte gegen die Leitplanken und beschädigte dabei 18 Leitplankenelemente, so die Polizei. Das Fahrerhaus geriet auf die Leitplanken. Weil der Lkw quer auf allen Fahrspuren stand, war kein Durchkommen mehr. Viereinhalb Stunden später war der Lastwagen geborgen. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. Lange Staus an der Unfallstelle Am Lastwagen entstand ein Schaden von 60.000 Euro, an der Leitplanke ein Schaden von 40.000 Euro. Es bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau.