Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der B16 bei Günzburg mit seinem Wagen gegen eine Ampel gefahren. Dadurch fielen laut Polizei alle Ampelanlagen im Bereich der Autobahnanschlussstelle Günzburg aus. Es gab massive Verkehrsbehinderungen, die Polizei musste den Verkehr regeln. Der junge Mann blieb unverletzt, er gab an, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein.