Lange Aufräumarbeiten nach Lastwagenunfall im Kreuz Ulm/Elchingen

Ein Unfall mit einem Sattelschlepper im Autobahnkreuz Ulm/Elchingen hat laut Polizei von Freitagmittag an kilometerlange Staus verursacht. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauerten mehr als sechs Stunden. Der 33-jährige Fahrer des Sattelzuges wollte gegen 11 Uhr von der A7 auf die A8 Richtung Stuttgart fahren, dabei blieb er laut Polizei im Kreuz Ulm/Elchingen am Fahrbahnrand hängen. Sein Lastwagen beschädigte die Leitplanke und ein Schild. Die Trümmer landeten genauso wie Fahrzeugteile des Lasters auf der Fahrbahn. Darüber hinaus riss der Tank des Sattelzuges auf. Hunderte Liter Diesel verteilten sich auf dem rechten Fahrstreifen der A8, bis der Fahrer schließlich nach zwei Kilometern auf den Seitenstreifen fahren konnte, weil es erst dann wieder einen gab. Der Diesel sei nicht in die Erde gelangt und die Fahrbahn konnte komplett gereinigt werden. Am Sattelzug entstanden rund 40.000 Euro Schaden, an der Autobahn weitere 10.000 Euro. Erst gegen 17:30 Uhr waren die Arbeiten beendet. Die Kosten dafür liegen laut Polizei ebenfalls im fünfstelligen Bereich.