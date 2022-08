Unfall in Weidenstetten: Autofahrerin schwer verletzt

Wendemanöver an Parkplatz

An einem Parkplatz in Weidenstetten im Alb-Donau-Kreis sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ein wendendes Fahrzeug übersehen.

Nach Mitteilung der Polizei wollte ein Autofahrer mit seinem Wagen auf dem Parkplatz wenden und diesen wieder verlassen. Zur gleichen Zeit fuhr eine Autofahrerin Richtung Parkplatz, um dort einzubiegen. Bei einem Unfall an einem Parkplatz in Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) wurde am Donnerstagabend eine Autofahrerin schwer verletzt. Markus Brandhuber Autos krachen ineinander Dabei übersah die Autofahrerin laut Polizei das wendende Fahrzeug. Beide Autos krachten ineinander. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des wendenden Wagens wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

