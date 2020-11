Die Fahrerin eines Kleintransporters hat in Ulm beim Rückwärtsfahren eine Fahrradfahrerin übersehen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, setzte die 19-Jährige zurück, um einem Lastwagen die Durchfahrt zu ermöglichen. Dabei übersah sie die hinter ihr haltende Pedelec-Fahrerin. Die 36-Jährige stürzte, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden ein und fünf Jahre alten Kinder in ihrem Fahrradanhänger blieben unverletzt.