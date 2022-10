Zwei Tote nach Unfall bei Laichingen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B28 sind am Freitagabend zwei Autofahrer getötet worden. Sie waren bei Laichingen (Alb-Donau-Kreis) mit ihren Fahrzeugen frontal zusammengestoßen.

Die beiden Autos waren am Freitagabend in Laichingen auf der B28 ineinander gefahren. Laut Polizei war ein 62-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er auf den Wagen eines 43-Jährigen. Der Aufprall war so stark, dass beide Männer in ihren Autos eingeklemmt wurden und noch am Unfallort starben.

Beide Fahrer waren in ihren Autos eingeklemmt worden. Sie starben noch am Unfallort. z-media/ Ralf Zwiebler

B28 bis Samstagmorgen gesperrt

Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte es laut Polizei stark geregnet. Aus den zerstörten Fahrzeugen liefen größere Mengen Öl und Kühlwasser aus. Die Straße musste gereinigt werden und konnte erst am frühen Samstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden.