Ein auf dem Autodach liegender Einkauf hat in Illertissen im Kreis Neu-Ulm am Montag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein junger Autofahrer einen 78-Jährigen an einer Ampel darauf hingewiesen, dass der seine Einkäufe auf dem Dach vergessen hatte. Als der Senior ausstieg, vergaß er jedoch, die Handbremse anzuziehen. Sein Auto rollte daraufhin gegen den Wagen des jungen Autofahrers.