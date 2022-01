Bei einem Unfall in Giengen an der Brenz ist am Samstag ein 62-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ihm ein 20-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen des Älteren gegen einen Ampelmast. Der 62-Jährige wurde im Auto einklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.