Ein 41-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Buch im Kreis Neu-Ulm betrunken einen Unfall gebaut und ist zu Fuß geflohen. Laut Polizei schanzte der Mann zunächst über die Insel eines Kreisverkehrs und fuhr dann noch 30 Meter in eine Wiese. Der Mann sei dann ausgestiegen und weggelaufen. Mit Streifenwagen, Einsatzkräften der Feuerwehr und per Hubschrauber wurde nach ihm gesucht, laut Polizei fanden die Einsatzkräfte den Mann unterkühlt auf einer Wiese liegend. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.